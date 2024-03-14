Больше 185 км трасс в Алтайском крае отремонтируют после прихода тепла

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае отремонтируют 38 участков муниципальных и региональных автодорог.

На эти цели из федерального и краевого бюджетов направлено 3,3 млрд рублей. Всего «починят» 185 километров трасс: городских, региональных и межмуниципальных В Барнауле починят 21 улицу, по 5 улиц в Новоалтайске и Бийске. Как только среднесуточная температура станет плюсовой, дорожники приступят к делу. В апреле проведут ямочный на проблемных участках, в мае на всех объектах.

«Ведется заготовка материалов, проверяется техническое состояние и готовность техники к работе в высокий дорожный сезон. Планируется обследование всех участков, которые находятся на гарантийном обслуживании у подрядчиков. Также запланирована ежегодная диагностика текущего состояния дорожной сети», – сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Дороги будут ремонтировать в Хабарском, Змеиногорском, Тюменцевском, Мамонтовском, Калманском, Петропавловском, Тогульском, Целинном, Новичихинском, Локтевском, Бийском, Рубцовском, Алтайском, Третьяковском, Угловском, Михайловском, Усть-Пристанском районах. Ряд участков дорог обновят в Зональном, Усть-Калманском, Алейском, Тальменском, Благовещенском и Угловском районах.

Наиболее объемные вложения сил и финансов, по словам министра, запланированы на трассах Алейск – Буканское, Мартыново – Тогул – Залесово, Алейск – Чарышское, Бийск – Соколово – Акутиха – Солдатово.

Продолжится ремонт асфальта по направлению Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан и Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан.

Для 38 объектов регионального и межмуниципального значения, включенных в нацпроект, уже определи подрядчиков, уточнили в Министерстве транспорта региона.

Еще читают

Взято отсюда.

новости вести алтая новости алтай лента новостей ,