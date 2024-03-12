Больше 3,5 тысяч жителей сёл Алтайского края обеспечили сотовой связью и 4G интернетом с конца 2023 года

Это стало возможным благодаря проекту «Скидка на спектр».

Источник фото: Катунь 24

Проект рассчитан на сёла с населением от 500 до 1000 человек. Сотовые операторы организуют услуги современной связи за счет уменьшения оплаты за использование радиочастотного спектра.

В конце 2023 года базовые станции установили в селах Елунино и Чернопятово Павловского района и в селе Большеромановка Табунского района. Теперь они есть еще в трех населенных пунктах: в селе Горновое Троицкого района, в Осколково Алейского района и в Переясловке Топчихинского района.

В краевом правительстве провели совещание по видео-конференц связи с главами этих районов. Они поделились первыми впечатлениями.

«Теперь по мобильному телефону можно разговаривать, лежа на диване. Я рада за жителей, рада, что жители, избиратели этого населенного пункта — 82 человека из 510 избирателей решили принять участие по выборам президента РФ дистанционно», — заявила глава Алейского района Светлана Агаркова.

Теперь жители территорий, где установили станции связи, смогут удаленно учиться и работать, общаться с близкими в мессенджерах, пользоваться порталом Государственных услуг.

Заместитель председателя правительства региона Виталий Снесарь отметил: наличие устойчивой мобильной связи зачастую определяет, останется ли молодой человек жить в том или ином населенном пункте.

«Это очень важный фактор, который послужит закреплению людей на земле. Хочется верить, что в совокупности каких-то дополнительных мероприятий и реализованных проектов это нам сыграет на руку и малые села будут на плаву, так скажем», — отметил заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

Добавим, проект «Скидка на спектр» создали в Минцифры России для тех сёл, которые не вошли в программу «Устранение цифрового неравенства», где объектами связи оборудуются населенные пункты с численностью от 100 до 500 жителей.

Взято отсюда.

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