Больше 50 000 ипотечных сделок заключили в Алтайском крае в минувшем году

Это хуже показателей 2022 года. Означает ли это, что в регионе станут меньше строить жилья?

Безграничные возможности хороши, если дело не касается земельных отношений. А потому специалисты регионального управления Росреестра в этом году уточняли границы между субъектами, муниципалитетами, определяли особо охраняемые участки, территории опережающего экономического развития, объекты культурного наследия и участки, подходящие для строительства. Никем не занятой земли для застройки в крае осталось около 3 000 гектаров, из них почти тысяча – в краевой столице. Потенциальные многоэтажки или торговые центры могут вырасти на Нагорной, Взлётной, Просторной, а также в посёлке Власиха. Эти земли могут быть интересны государству – при выдаче участков льготным категориям, и застройщикам. Кстати, август и сентябрь минувшего года стали рекордными по продаже жилья в ипотеку. Потом, правда, был резкий спад – вероятно, из-за повышения процентной ставки. Алтайский край стал одним из 30 пилотных регионов, которые участвуют в проекте «Земля для туризма». А значит – в регионе формируется реестр земель, потенциально подходящих для баз отдыха и курортов. Сейчас там больше 20 участков вблизи популярных озёр. Среди них Большое Яровое, Горькое в Романовском районе, Солёное в Завьяловском и Баевском районах, Колыванское в Змеиногорском, а также окрестности Оби и Чарыша. Не теряет своей актуальности дачная амнистия, позволяющая гражданам зарегистрировать свой загородный участок в упрощённом порядке. Этой возможностью воспользовалось почти 9,5 тысяч дачников. По гаражной амнистии показатели несколько ниже – всего зарегистрировали 5 тысяч объектов. Кроме того, в региональном управлении Росреестра продолжают определять собственников объектов, которые ранее были занесены в реестр без фактического правообладателя. В минувшем году также проводилась кадастровая оценка объектов недвижимости – обновлённые данные уже внесены в ЕГРН. Согласно действующим правилам, переоценку недвижимости и земельных участков проводят раз в четыре года. Однако в Роскадастре рассказали, что с 2025-го эти процедуры могут стать ежегодными.

Анастасия Соловьёва

Взято отсюда.

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