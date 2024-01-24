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Больше 60 избирательных кампаний пройдут в Алтайском крае осенью 2024 года

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Основные электоральные процессы будут проведены на поселковом и районном уровне

Больше 60 избирательных кампаний пройдут в Алтайском крае осенью 2024 года

Подсчет голосов на выборах / Фото: amic.ru

2024 год в Алтайском крае не будет богат на выборы (не считая, конечно, голосования за нового главу государства). Но ряду районов все же предстоит обновить кадровый состав в местных органах власти, а где-то даже и глав. Всего в единый день голосования, который состоится 8 сентября 2024 года, запланировано 66 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

Акимова отметила, что сейчас в регионе завершается ряд избирательных кампаний. Так, 8 сентября пройдет голосование за глав шести сельских поселений в четырех районах. В частности, в Сосновском сельсовете Заринского района, Контошинском сельсовете Косихинского района, Сибирском сельсовете Первомайского района. В последнем, напомним, выборы объявили после смерти главы сельсовета Олега Боронина. Также глав выберут в трех сельсоветах Шипуновского района.

“Некоторые муниципалитеты насчитывают более тысячи избирателей. В целом на участки могут прийти пять тысяч граждан, обладающих активным избирательным правом”, – пояснила Акимова.

А в единый день голосования, 8 сентября 2024 года, в регионе пройдет 66 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Так, жителям Змеиногорского района предстоит обновить райсовет и проголосовать за депутатов 11 сельских поселений. А в Благовещенском районе пройдут выборы первого созыва Яготинского сельсовета, который был создан после объединения сельсоветов.

Кроме того, осенью 2024 года в регионе проведут дополнительные выборы депутата АКЗС по округу № 21, который потерял своего представителя после перехода единоросса Ивана Нифонтова на пост главы Минспорта. Во сколько обойдутся выборы региону, неизвестно – по словам Акимовой, избирком еще не приступил к определению сметы. Однако на прошлые допвыборы, которые провели в феврале 2023 года по округу № 5 в связи со смертью коммуниста Петра Тютюнникова, регион потратил 9,5 млн рублей. Учитывая уровень инфляции, не исключено, что предстоящий избирательный цикл обойдется региону еще дороже.

горняк

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