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Больше 90 машин с мусором вывезли с улиц Барнаула во время “чистого четверга”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Месячник санитарной очистки в городе подходит к концу

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 26 октября прошел завершающий “чистый четверг” в рамках месячника осенней санитарной очистки.

Как сообщили в мэрии, в акции поучаствовали больше 11 тысяч человек: волонтеры, студенты, горожане, а также рабочие предприятий, ТОСов и управляющих компаний. Во время уборок задействовали 46 единиц техники, вывезли свыше 90 машин с мусором, ликвидировали 16 свалок.

Тем самым месячник санитарной очистки в городе завершается.

28 октября в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов. Принимать вторсырье будут на 19 площадках.

горняк

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