«Больше никогда не покупай такие яйца, даже со скидкой и по хорошей цене». И дело даже не в категории и в сроке годности

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23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Все покупатели никогда и не заморачиваются когда берут яйца, всегда смотрят на дату, чтобы свежие были и ну и на размер, чтобы крупные были, а не как горох. Такие и берут всегда в магазине.

Оказалось не все так просто! Нужно обращать внимание на то, как яйца лежат. Нельзя, чтобы яйца хранились острым концом вверх. Это оказывается небезопасно. Замечали, что производители кладут в упаковку яйца всегда тупым концом вверх? Мы обычно если честно даже никогда не обращаем на это внимание! А нужно было.

У яиц в тупом конце есть специальный воздушный мешочек, который защищает яйцо, а точнее желток от всякого рода рода бактерий, а главное от сальмонеллы. И вот этот воздушный мешочек всегда должен лежать верхом в упаковке. И недаром их так и фасуют на заводе. Тогда яйца будут храниться намного дольше и можно не опасаться никакой заразы!

А в последнее время в продаже появились коробочки с яйцами, которые еще и в пленку герметичную упакованы! Вот такие надо брать и точно уверены будьте, что там никто ничего не перекладывал и не трогал! Вот такой секрет выбора свежих яиц.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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