Больше восьми лет Фонд Прокопьева поддерживает социальные проекты

Фонд депутата Госдумы Прокопьева отчитался о реализованных в 2023 году социальных проектах

Фонд оказывает грантовую поддержку самым активным и уволеченным. Фото: Сергей Кулыгин

Уже больше восьми лет Фонд депутата Государственной Думы РФ Александра Прокопьева поддерживает инициативы общественных организаций, школ, творческих коллективов и активных людей в своем округе.

Важная миссия

Фонд существует на личные средства депутата Александра Прокопьева и его миссия – содействовать консолидации сил общества, власти и бизнеса. На днях члены попечительного совета подвели итоги работы в 2023 году, а также обсудили планы на 2024-й.

Бюджет Фонда в 2023-м году начинался с цифры 22 000 000 рублей, но уже в процессе исполнения его скорректировали до 36 000 000.

– Последнее, что мы с вами выбрали, на что сориентировались – это передвижные рентген-аппараты и санитарные машины. В Ростове я лично передавал их нашим ребятам, – отметил Александр Прокопьев.

Заседание Попечительского Совета. Фото: Сергей Кулыгин

Тема СВО касается всех

– У меня зять там после осколочного ранения. Сейчас опять на передовой, опять звенит. Поэтому я понимаю зачем нужны эти рентгены. Конечно же и машины нужны, поэтому огромное вам спасибо, – обратилась Ирина Ральникова, член попечительского совета Фонда Александра Прокопьев (Тогульский район).

– Я считаю, что в условиях спецоперации другого применения денежным средствам просто и быть не может, – добавила член попечительного совета из Заринского района Светлана Полякова.

Внимание самым активным

Важное направление работы Фонда – грантовая поддержка. Так, для пяти учебных заведений Кытмановского района закупили инструменты для общественно-полезного труда. Все они стали победителями конкурса «Школьный проект на общее благо». Каждый из финалистов получил на инструменты по 400 тысяч рублей.

Газонокосилки, мотоблоки и другой инвентарь отправятся в Октябрьскую и Семено-Красиловскую школы Кытмановского района. Весь этот ценный груз лично передаст представитель муниципалитета в попечительском совете Виталий Титов. Кстати, его школа тоже в числе победителей конкурса.

Газонокосилки, мотоблоки и другой инвентарь отправятся в Октябрьскую и Семено-Красиловскую школы Кытмановского района. Фото: Сергей Кулыгин

– Все, что было – 5-6 ножовок на весь класс – это большая проблема, – вспоминает Виталий Титов, А тут 400 тысяч рублей на кабинет технологии у мальчиков – у нас единственная школа, где трудовое обучение отдельно у мальчиков и девочек. Сейчас мы закупили все, что нужно согласно федеральным образовательным стандартам.

– За все годы существования – а это уже более восьми лет – основная миссия Фонда – поддерживать тех, кто сам социально активен. Мы взаимодействуем с волонтерами, ветеранскими и другими организациями, трудовыми коллективами, учебными заведениями. Находим единомышленников в социальных сетях. Это кратно увеличивает число вовлеченных людей и объем помощи, – подчеркнул Александр Прокопьев.

Заседание Попечительского Совета. Фото: Сергей Кулыгин

Через Попечительский совет Фонда Александра Прокопьева проходят все проекты. В этом составе попечители отработали четыре года. Помогали реализовать десятки разных проектов, во время пандемии распределяли антисептики и развозили их машинами по городам селам края. Со всеми задачами справились.

Согласно уставу Фонда, пришло время переизбрать состав Попечительского Совета, но все выразили готовность сотрудничать вместе еще четыре года.

Взято отсюда

21.03.2024