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Большие пробки сковали Барнаул утром 20 марта

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Самые крупные заторы — на Павловском и Змеиногорском трактах

Большие пробки сковали Барнаул утром 20 марта

Пробки в Барнауле утром 20 марта / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 20 марта достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

На 08:11 движение сильнее всего затруднено по Змеиногорскому и Павловскому тракту, а также улицам Кутузова и Власихинской. Кроме того, проблемы наблюдаются на Матросова, Советской Армии, Новосибирской и других участках.

По прогнозу синпотиков, сегодня в Барнауле потеплеет до +1 градуса. В первой половине дня ожидается слабая метель с мокрым снегом.

Горняк22

Источник

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