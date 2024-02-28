Большие скидки на обучение предложили давать студентам из многодетных семей

Сейчас таким семьям приходится во всем себе отказывать, влезать в долги и брать кредиты, чтобы выучить ребенка

Многодетная семья / Фото: freepik.com

В Госдуму внесут законопроект, предлагающий снижать на 50% оплату за обучение в университетах детям из многодетных семей, пишут “Известия”.

“У родителей, которые воспитывают троих и более детей, нет льгот, предусматривающих получение высшего образования, – ни на федеральном, ни на региональном уровне. Вузы не предоставляют их таким студентам, несмотря на то, что цены на обучение остаются высокими”, – говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы напомнили, что многодетные семьи несут финансовые затраты на оплату ЖКХ, налогов и различных товаров, и получение высшего образования не всегда представляется возможным. При этом такие семьи оказывают большую помощь в решении демографической проблемы в стране.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что годовая стоимость обучения в вузе сегодня равна нескольким зарплатам. А если в семье все дети захотят получить высшее образование, то всем членам семьи придется во всем себе отказывать.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул, что льготы на образование не заставят людей рожать, но такая помощь покажет отношение государства к многодетным семьям.

горняк



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