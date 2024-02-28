реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Большие скидки на обучение предложили давать студентам из многодетных семей

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сейчас таким семьям приходится во всем себе отказывать, влезать в долги и брать кредиты, чтобы выучить ребенка

Большие скидки на обучение предложили давать студентам из многодетных семей

Многодетная семья / Фото: freepik.com

В Госдуму внесут законопроект, предлагающий снижать на 50% оплату за обучение в университетах детям из многодетных семей, пишут “Известия”.

“У родителей, которые воспитывают троих и более детей, нет льгот, предусматривающих получение высшего образования, – ни на федеральном, ни на региональном уровне. Вузы не предоставляют их таким студентам, несмотря на то, что цены на обучение остаются высокими”, – говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы напомнили, что многодетные семьи несут финансовые затраты на оплату ЖКХ, налогов и различных товаров, и получение высшего образования не всегда представляется возможным. При этом такие семьи оказывают большую помощь в решении демографической проблемы в стране.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что годовая стоимость обучения в вузе сегодня равна нескольким зарплатам. А если в семье все дети захотят получить высшее образование, то всем членам семьи придется во всем себе отказывать.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул, что льготы на образование не заставят людей рожать, но такая помощь покажет отношение государства к многодетным семьям.

горняк

Источник

горняк22 телеграм
Алтайская делегация отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи

Алтайская делегация отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи

Он пройдёт с 1 по 7 марта в центре «Сириус».…

Узнать больше
Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль встретился с алтайскими студентами

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль встретился с алтайскими студентами

Защита исторической памяти и просвещение – главные задачи общества «Знание».…

Узнать больше
Представляем команды VII Фестиваля клубов молодых и будущих избирателей «Мы выбираем будущее»!

Представляем команды VII Фестиваля клубов молодых и будущих избирателей «Мы выбираем будущее»!

Фото из архива Уже в эту пятницу, 1 марта состоится…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp