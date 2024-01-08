Бомба упала с самолета над Рубежным. Официальное подтверждение

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08 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Представитель ЛНР Леонид Пасечник заявил, что над Рубежным произошел нештатный сход бомбы от самолета. В результате инцидента никто не пострадал. Пишет “Царьград”.

Авиабомба незапланированно упала с российского военного самолета над Рубежным в Луганской народной республике (ЛНР). Эту информацию подтвердил глава республики Леонид Пасечник, и, к счастью, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет.

Пасечник оставил сообщение на своем Telegram-канале: “Упала бомба ФАБ-250. Жители близлежащих домов были срочно эвакуированы. В настоящее время специалисты занимаются обезвреживанием бомбы”.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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