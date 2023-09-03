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Бомж-рецидивист в Барнауле сжег машину возлюбленной, потому что его отшили

ГОРНЯК2201 mins

Женщина не захотела продолжать отношения с тем, кто ведет антисоциальный образ жизни

Фото: pxhere.com

34-летний бомж-рецидивист в Барнауле спалил автомобиль бывшей. Об этом рассказали в региональном МВД.

Мужчина был много раз судим: разбой, наркотики, пьяная езда. На воле нашел любовь, но вернулся к антисоциальному образу жизни. Женщина терпеть не стала, прогнала, не шла на контакт и запрещала видеться с детьми. 

Разгневанный бездомный отомстил: ночью облил машину экс-возлюбленной горючей жидкостью и поджег. Повреждения, нанесенные иномарке, оценили в 400 тысяч рублей. Полицейские нашли мстителя, он отправился под стражу – дожидаться еще одной судимости в свою коллекцию. 

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