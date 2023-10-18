Борьба за клиента. Что для Алтайского края несет покупка Монетки сетью Лента
Продуктовая корзина Фото: pixabay.com
В настоящее время на территории Алтайского края функционирует порядка 40 магазинов сети “Монетка”, которую приобретает федеральный ретейлер
Крупная сделка по приобретению федеральным ретейлером “Лента” магазинов в формате “у дома” сети “Монетка” затронет и Алтайский край. Оба бренда весьма широко представлены в нашем регионе. Как может отразиться на потребителях такая “кооперация” брендов и чем объясняется данный процесс, выяснял корреспондент “Толка”.
Процесс “монетизации”
Что означает слияние для самих сетей уже в целом известно. Более того: судьба бренда “Монетка” после покупки относительно ясна.
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