Продуктовая корзина Фото: pixabay.com

В настоящее время на территории Алтайского края функционирует порядка 40 магазинов сети “Монетка”, которую приобретает федеральный ретейлер

Крупная сделка по приобретению федеральным ретейлером “Лента” магазинов в формате “у дома” сети “Монетка” затронет и Алтайский край. Оба бренда весьма широко представлены в нашем регионе. Как может отразиться на потребителях такая “кооперация” брендов и чем объясняется данный процесс, выяснял корреспондент “Толка”.

Процесс “монетизации”

Что означает слияние для самих сетей уже в целом известно. Более того: судьба бренда “Монетка” после покупки относительно ясна.

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