18.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
“Война на два фронта”. США предупредили о надвигающейся катастрофе
Общество
Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS
Политика
В “Яблоке” назвали условие для участие Явлинского в президентских выборах
Политика
“Война на два фронта”. США предупредили о надвигающейся катастрофе
Политика
Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS
Мир
В результате войны Израиля и Палестины более 300 тысяч детей покинули дома

Коллекция категорий

Бизнес200 Новости
Здоровье456 Новости
Новости Алтай2076 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование236 Новости
Общество473 Новости
Объявления80 Новости
Политика438 Новости
Спорт263 Новости
Платим за интересные новости!

Борьба за клиента. Что для Алтайского края несет покупка Монетки сетью Лента

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Продуктовая корзина Фото: pixabay.com

В настоящее время на территории Алтайского края функционирует порядка 40 магазинов сети “Монетка”, которую приобретает федеральный ретейлер

Крупная сделка по приобретению федеральным ретейлером “Лента” магазинов в формате “у дома” сети “Монетка” затронет и Алтайский край. Оба бренда весьма широко представлены в нашем регионе. Как может отразиться на потребителях такая “кооперация” брендов и чем объясняется данный процесс, выяснял корреспондент “Толка”.

Процесс “монетизации”

Что означает слияние для самих сетей уже в целом известно. Более того: судьба бренда “Монетка” после покупки относительно ясна.

Источник

горняк новости
горняк локтевский

Добавить комментарий

Похожие новости