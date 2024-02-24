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Борис Джонсон прибыл в Киев

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Также столицу Украины посетили и другие известные западные политики

Борис Джонсон прибыл в Киев

Борис Джонсон / Фото: unsplash.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, сообщают местные СМИ.

До него 24 февраля в украинскую столицу прилетели премьеры Италии, Канады и Бельгии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что будут обсуждать западные политики с президентом Владимиром Зеленским и его окружением во вторую годовщину СВО, пока неизвестно.

Накануне Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и зоне спецоперации.

горняк

Источник

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