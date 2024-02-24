Также столицу Украины посетили и другие известные западные политики
Борис Джонсон / Фото: unsplash.com
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, сообщают местные СМИ.
До него 24 февраля в украинскую столицу прилетели премьеры Италии, Канады и Бельгии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Что будут обсуждать западные политики с президентом Владимиром Зеленским и его окружением во вторую годовщину СВО, пока неизвестно.
Накануне Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и зоне спецоперации.
горняк
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