Боррель: Европа не заменит США в вопросе оказания военной помощи Украине

Глава дипломатии ЕС заявил, что “никто не сможет соперничать с армией и военным потенциалом” США

Европа не сможет конкурировать с США в объемах оказания военной помощи Украине, она не заменит Америку в этом вопросе. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью телекомпании PBS, пишет ТАСС.

На вопрос сможет ли Евросоюз оказывать Украине военную помощь, достаточную для того, чтобы заменить американскую, Боррель, находясь с визитом в США, ответил, что соперничать со Штатами нельзя.

“Никто не может соперничать с армией и военным потенциалом США. И безусловно, если вы [Вашингтон] перестанете это делать, никто другой не сможет занять ваше место”, – сказал Боррель.

Глава дипломатии Евросоюза уверен, что США – “более сильный сторонник [Украины], потому что у [них] сильный военный потенциал”. Он также рассказал, какие, по его мнению, могут быть последствия блокирования американской помощи Украине”.

“Для нас, европейцев, и для вас, жителей США, в плане безопасности цена победы России на Украине настолько велика, настолько масштабна, настолько невероятна, что я призываю всех понять, что поддержка Украины должна продолжаться не только из великодушия к людям, которые защищаются от вторжения, но и в наших собственных интересах”, – утверждает Боррель.

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия КНР и РФ в АТР. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти, возглавляемая Джо Байденом запросила порядка $106 млрд.

13 февраля Сенат при поддержке группы республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.

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Взято отсюда