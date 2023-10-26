Бортпроводника Аэрофлота под наркотиками задержали в аэропорту Шереметьево

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Бортпроводника задержали в рамках операции “Курьер”. Полиция выясняет, принял мужчина запрещенные вещества до полета или на борту самолета

Старшего бортпроводника “Аэрофлота” задержали в московском аэропорту Шереметьево. Полицейские заметили, что мужчина вел себя странно: у него были признаки наркотического опьянения. Об этом сообщает ИА “Регнум”.

По данным источника, задержанным оказался 35-летний Денис Федосеев, сын бывшего футболиста и футбольного акционера Дмитрия Федосеева. Полиция выясняет, принял он запрещенные вещества уже на борту самолета или еще до вылета.

“Если подтвердится, что мужчина до вылета имел признаки наркотического опьянения, то будут устанавливаться обстоятельства, каким образом мужчина вообще попал в список экипажа”, – рассказал собеседник издания.

Бортпроводника задержали в рамках операции “Курьер” в ночь с 23 на 24 октября. Оперативники выявляли граждан, которые могли привезти с собой наркотические вещества.

Дмитрий Федосеев – основатель МФК “Норильский никель”. Он играл и тренировал свою команду в разные годы. С 2004 по 2009 год Федосеев был главным технологом олимпийского комплекса “Лужники”.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево с рейса в Анталью сняли пьяную 53-летнюю москвичку. Она устроила дебош, после чего командир самолета отказал ей в перелете.

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