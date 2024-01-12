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Босого плачущего мальчика заметили на прогулке с мамой в Екатеринбурге

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По словам очевидцев, мальчик плакал и жаловался, что у него “отпадут ноги”. На инцидент обратила внимание полиция, информацию о произошедшем проверят

В Екатеринбурге прохожие заметили мальчика, гуляющего по снегу в одних носках. По словам очевидцев, он находился рядом с мамой. На опубликованных кадрах видно, что семья выгуливает собаку, сообщает E1.ru.

Инцидент произошел 11 января около 20.40. Свидетели рассказали, что на жалобы мальчика женщина кричала и ругалась матом.

“Она сильно ругалась из-за собаки, матом, что он долго выгуливал ее, у нее же лапы замерзли. Говорила: “Для чего мы тебе ее подарили? Чтоб ты угробил ее?” – рассказала одна из очевидиц.

Утверждается, что женщина вывела ребенка на улицу в одних носках в “воспитательных целях”. Они якобы прошли 15 метров возле дома и вернулись обратно.

Инцидентом занимается полиция. Служба ПДН устанавливает участников произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске 6 января в квартире одного из жилых домов нашли тело четырехмесячного младенца с различными травмами. Правоохранители задержали 26-летнюю мать ребенка и ее 32-летнего сожителя. Позже женщина призналась, что сильно трясла сына и тот перестал дышать.

Взято отсюда

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