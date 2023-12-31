«БР» рекомендует: топ-5 самых вкусных новогодних салатов

В этом году можно отказаться от традиционных салатов и приготовить что-то новое и интересное

До Нового 2024 года остается не так много времени, а это значит, что пора начинать обдумывать меню. Без новогодних салатов – оливье, мимозы и селедки под шубой трудно представить новогодний стол. Но ограничиваться традиционным набором салатов не обязательно. “БР” выделил самые интересные идеи вкусных и красивых новогодних салатов, с помощью которых можно с легкостью разнообразить праздничный стол.

Салат «Черный жемчуг»

Салат. Фото: Shutterstock

В отличие от традиционной селедки под шубой, такой салат нечасто можно увидеть на новогоднем столе. Главная изюминка блюда заключается в фаршированном орехами черносливе.

Ингредиенты: крабовые палочки 1 пачка, яйцо куриное 2 шт., сыр твердый 200 г., чернослив 1/2 стакана, масло сливочное 50 г., орех грецкий 50 г., майонез 7 ст.л., зелень измельченная по вкусу.

Время приготовления: 25 мин. Рецепт на 4 персоны.

Способ приготовления:

Промойте чернослив и залейте его кипятком, чтобы он распарился.

Положите орехи на противень и пару минут подсушите их в духовке при температуре 180 °C. Это также можно сделать и на сковороде (помешивайте орехи, чтобы они не пригорели).

Сделайте на черносливе небольшие надрезы и начините его измельченными орехами.

Отварите яйца вкрутую, положите в холодную воду, затем натрите на крупной терке.

Натрите на крупной терке сыр и крабовые палочки. Чуть позже проделайте тоже самое с охлажденным сливочным маслом.

Возьмите круглую форму-кольцо и начните выкладывать салат внутри формы слоями:

1 слой: одно натертое яйцо;

2 слой: 1/4 натертых крабовых палочек;3 слой: майонез;

4 слой: 1/2 натертого твердого сыра;

5 слой: 1/2 натертого сливочного масла;

6 слой: весь чернослив с ореховой начинкой;

7 слой: оставшиеся крабовые палочки;8 слой: майонез;

9 слой: оставшийся сыр;10 слой: оставшееся масло;

11 слой: второе яйцо.

Снимите форму. Украсьте салат орехами или зеленью.

Салат «Новогодняя экзотика»

Салат. Фото: Shutterstock

Ингредиенты: куриное филе 300 г., сыр твердый 100 г., майонез 100 мл., яйцо куриное 3 шт., морковь 2 шт., киви свежий 2 шт.

Время приготовления: 30 мин. Рецепт на 4 персоны.

Способ приготовления:

Отварите филе, мелко нарежьте и заправьте майонезом. Натрите на крупной терке вареные яйца, вареную морковь, сыр по отдельности. Каждую такую «кучку» тоже заправьте майонезом.

Поставьте в центр большой сервировочной тарелки стакан. Вокруг выложите курицу, сверху морковь, а затем — яйца и сыр.

Нарежьте киви ровными кружочками и украсьте ими салат сверху и по бокам. Пусть он пропитается пару часов, и можно ставить на стол.

Салат «Карнавал»

Салат. Фото: Shutterstock

Ингредиенты: куриное филе 1 шт., картофель 3 шт., помидоры красные 3 шт., яйцо куриное 3 шт., сыр твердый 150 г., маслины 1/2 шт., чеснок 5 зубчиков, майонез по вкусу.

Время приготовления: 30 мин. Рецепт на 4 персоны.

Способ приготовления:

Отварите курицу, картофель и яйца.

Натрите на мелкой терке сыр. Пропустите чеснок через пресс. Смешайте, добавьте майонез и еще раз перемешайте. Натрите на терке картофель, а курицу и томаты порежьте мелкими кубиками.

Выкладывайте салат слоями, промазывая каждый майонезом:

1 слой: натертый картофель;

2 слой: курица;

3 слой: яйца;

4 слой: сыр с чесноком;

5 слой: сверху выложите кольцо из помидоров, а внутри другое, поменьше, из мелко нарезанной зелени. В середине положите маслины и украсьте ими боковины салата.

Салат «Ревнивец»

Ингредиенты: куриное филе 100 г., капуста пекинская 70 г., лук зеленый 20 г., кукуруза консервированная 2 ст.л., перец болгарский любой 30 г., кунжут 3 ч.л., сыр фетаки 40 г., чеснок 2 зубчика, базилик сушеный 1/2 ч.л., укроп свежий по вкусу, батон 2 шт., травы прованские 1/2 ч.л., масло растительное рафинированное 30 мл

Для заправки: майонез 3 ст.л., соус соевый 1 ст.л., чеснок 1 зубчик, мандарин 3 шт.

Время приготовления: 30 мин. Рецепт на 4 персоны.

Способ приготовления:

Сначала сделайте крутоны: нарежьте батон на кубики примерно 1,5 см. Затем смешайте растительное масло с чесноком, прованскими травами и солью. Положите кубики в форму для запекания, полейте пряным маслом и запекайте 20 минут при температуре 160 °C.

Отварите куриное филе. Порежьте на полоски, посолите, поперчите, посыпьте кунжутом и отправьте на сковородку. Жарьте 5 минут, помешивая, но не передерживайте, чтобы оно оставалось сочным.

Капусту и болгарский перец порежьте соломкой.

Теперь сделайте сырные шарики. К сыру добавьте мелко порезанный укроп, пропущенный через пресс чеснок, базилик и разомните все вилкой. Сформируйте руками шарики, а если потребуется, добавьте немного сливок.

Готовим заправку: майонез + соевый соус+ чеснок + мандариновый сок. Все перемешать до однородной массы.

Смешайте курицу, капусту, консервированную кукурузу, лук, болгарский перец. Положите в салатник, сверху – сырные шарики и крутоны. Полейте заправкой и немедленно подавайте на стол.

Салат «Зимний вечер»

Ингредиенты: грибы шампиньоны свежие 100 г., сыр твердый 100 г., кальмар вареный 3 шт., яйцо куриное 2 шт., лук белый репчатый 1 шт., масло растительное рафинированное 2 ст.л., майонез 2 ст.л., орех грецкий по вкусу, гранат зерна по вкусу, соль любая по вкусу.

Время приготовления: 30 мин. Рецепт на 4 персоны.

Способ приготовления:

Отварите кальмаров в течение 1-2 минут и остудите.

Нарежьте грибы мелкими пластинками и измельчите лук.

Обжарьте лук на сковороде с растительным маслом, добавьте грибы.

Отварите яйца. Нарежьте кальмаров полукольцами, положите в глубокую миску. Порежьте яйца и отправьте к кальмарам. Добавьте остывшие грибы, тертый сыр, майонез и щепотку соли.

Выложите салат на блюдо и украсьте измельченными орехами и зернами граната.

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Взято отсюда