Брат не за брата: на Алтае мужчина трижды ножом ударил родственника, который не поддержал его в конфликте

В Алтайском крае мужчина попытался зарезать двоюродного брата

Мужчина ударил брата кухонным ножом

В одном из сел Егорьевского района Алтайского края произошла поножовщина между двоюродными братьями. А началось все с того, что один не поддержал другого в конфликте. Подробности случившегося рассказали в СУ Следственного комитета России по региону.

Произошла эта история вечером 1 марта 2024 года. Двое братьев, мужчины в возрасте 40 и 35 лет, отдыхали в местном сельском кафе. В какой-то момент у старшего из них произошел конфликт с другим посетителем заведения.

– Конфликт начался из-за девушки. При этом мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, – сообщили в пресс-службе Следкома.

Во время конфликта второй из братьев занял сторону не своего родственника, а его оппонента. Это серьезно оскорбило мужчину. Из-за такого предательства он затаил обиду на своего родственника.

Через некоторое время оскорбленный 40-летний мужчина пошел к себе домой, взял кухонный нож и направился к своему брату. На территории его домовладения между мужчинами произошла ссора. В итоге оскорбленный брат выхватил нож и трижды ударил своего родственника в живот. Потерпевший с ранениями смог сбежать от нападавшего родственника, что его и спасло: ему вовремя оказали помощь и доставили в больницу.

Что касается второго брата, то он был задержан и заключен под стражу.

– Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, однако на путь исправления не встал, – сообщили в Следственном комитете.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время следствие продолжается.

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Взято отсюда

11.03.2024