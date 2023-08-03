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“Брат пытался вытащить”. Жители новосибирского поселка рассказали о гибели мальчика

редактор01 mins

Прокуратура выясняет, почему ребенок свободно проник на территорию стройки

Стройплощадка, где погиб мальчик / Фото: t.me/mash_siberia

Жители поселка Кудряшовского, расположенного возле Новосибирска, рассказали “КП-Новосибирск” подробности гибели девятилетнего мальчика на строительной площадке.

Напомним, трагедия произошла днем 1 августа. Мальчик из любопытства спустился в яму и там провалился в проделанное рабочими отверстие.

Как рассказали местные жители, мальчика пытался вытащить брат, но не смог.

“Яма стояла не огороженная. Хотя недалеко детская площадка, рядом дорога – народ постоянно ходит”, – отметила жительница поселка.

Сигнальные ленты натянули возле разрытой ямы только на следующий день после гибели ребенка.

Жители подчеркнули, что мальчик из благополучной семьи.

Региональная прокуратура выясняет, почему ребенок свободно проник на территорию стройки и почему он был без присмотра. СК возбудил дело по факту “нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть”.

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