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Брат Шумахера рассказал, в каком состоянии сейчас известный автогонщик

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Брат Шумахера рассказал, в каком состоянии сейчас известный автогонщик

Михаэль Шумахер Фото: www.michael-schumacher.de

После полученной травмы головы Шумахер восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера. Его брат отметил, что произошедшая трагедия изменила их семью

Брат семикратного чемпиона “Формулы-1” Михаэля Шумахера Ральф рассказал, что автогонщик не сможет жить полноценной жизнью, несмотря на новые возможности в медицине. Об этом сообщает Lenta.ru.

“Этот случай изменил нашу семью. Могу сказать, что его авария также стала для меня очень плохим и тяжелым опытом. К сожалению, жизнь не всегда справедлива, и, к сожалению, здесь тоже не обошлось без неудачи”, – заявил Ральф.

Шумахер впал в кому в результате полученной черепно-мозговой травмы. В декабре 2013 года он катался на горных лыжах в Альпах, выехал за пределы трассы и ударился головой о выступ скалы, споткнувшись о камень.

При этом в 2022 году бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер заявлял, что семья гонщика якобы говорит неправду о состоянии спортсмена. Он сказал, что ему не дают увидеться со спортсменом, что вызывает у него сомнения насчет его здоровья.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что получила статус инвалида в 2022 году. Двукратная чемпионка мира рассказала, что еще 20 лет назад у нее диагностировали васкулит.

Взято отсюда

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