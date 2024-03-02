Братья не подведут: сербы изгоняют предателей России со своей территории

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02 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. После начала спецоперации России в Украине некоторые представители шоу-бизнеса быстро покинули свою родину. Трудно сказать, что происходило в их головах, но, вероятно, они рассчитывали, что за границей их примут с радостью и они смогут там обосноваться. Пишет Царьград.

Так, Моргенштерн уверенно и самонадеянно заявил: “Нас везде запрещают. Мир для нас становится уже слишком узким, а ограничений все больше. Поэтому нам нужно просто повысить цену на наши концерты и зарабатывать там, где нам дают выступать”.

Вначале рэпер отправился в Сербию. Там он действительно заработал немалые деньги и уехал. К слову, вскоре после его отъезда стало известно, что Белград планирует запретить въезд российским гражданам, выступавшим против России. Кое-кто уже успел испытать на своей шкуре позицию Белграда.

Стендап-комик Елена Копосова чувствовала себя довольно комфортно в Сербии: она приобрела участок земли недалеко от столицы и построила там дом вместе с мужем. При этом она не упускала возможности периодически критиковать Россию. Естественно, она была уверена, что за границей можно безнаказанно позволить себе подобное. Но она ошиблась.

Недавно Копосова получила “печальное письмо”, в котором ей сообщили, что она обязана покинуть страну в течение 30 дней.

Конечно, либеральная часть беженцев начала возмущаться и восклицать о нарушении прав человека, а также подала иск в суд. Но Белград не изменил своего решения. Более того, подобные письма получили и другие беженцы. Так что Моргенштерну теперь не стоит надеяться на заработок в Сербии.

Надо отметить, что поддержка России среди сербов не ограничивается высылкой “нетвойнистов” из страны. Несколько дней назад жители Белграда провели акцию в поддержку России у памятника Николаю II. Участники мероприятия скандировали: “Русские и сербы – братья навеки!”.

Хочется выразить благодарность сербам, которые, в отличие от многих жителей постсоветского пространства, нашли в себе силы иметь собственное мнение, а не приемлемое западом. Россия не забудет об этом, и в нужный момент всегда окажется на помощь.

Алишер Моргенштерн внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Фото: MFA RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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горняк