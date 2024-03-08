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“Бред сумасшедшего”: Карлсон прокомментировал слова Байдена об Украине

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"Бред сумасшедшего": Карлсон прокомментировал слова Байдена об Украине

Речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия

Американский журналист Такер Карлсон назвал бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине во время выступления в конгрессе с посланием “О положении союза”, сообщает РИА Новости. Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети.

“Ложь за ложью. “Украина может остановить Россию”. Нет, не может. Это продолжается уже более двух лет. “НАТО – сильна как никогда”. Нет, это не так. <…> Это бред сумасшедшего”, заявил Карлсон во время прямой трансляции.

Отметим, что Байден во время выступления в американском конгрессе заявил, что “Украина может остановить Путина” при американской поддержке. Президент США также призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Киеву.

Карлсон считает, что президент США быстро объяснил, что его главный приоритет не имеет никакого отношения к США, а на самом деле он стремится отправить новые миллиарды долларов на Украину. Журналист подчеркнул, что оказание помощи Киеву стало “самым важным” для хозяина Белого дома.

“Не прекращение вторжения в нашу страну наркокартелей, которые контролируют огромные территории на юге США, не деградирующая экономика, которую вы видите каждый день, не разрушающиеся школы, школы, где дети вообще не могут читать”, — отметил журналист.

Выступление президента длилось один час и восемь минут. За это время речь Байдена неоднократно прерывалась выкриками со стороны критически настроенных участников мероприятия, в том числе возгласами с обвинениями американского лидера во лжи.

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Взято отсюда

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