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“Бременские музыканты” заработали больше миллиарда рублей в российском прокате

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Картина идет в кинотеатрах с 1 января

"Бременские музыканты" заработали больше миллиарда рублей в российском прокате

Кадр из фильма “Бременские музыканты” / Фото: film.ru

Российский фильм “Бременские музыканты” смог перешагнуть отметку в миллиард рублей кассовых сборов, согласно данным ЕАИС на 11:30 по московскому времени. В эту сумму входят и сборы от предварительных продаж билетов на ближайшие дни. Об этом сообщает “Бюллетень кинопрокатчика”.

Музыкальная сказка стала уже 23-м российским фильмом, который смог собрать миллиард в отечественном прокате. 

При этом главный конкурент “Бременских музыкантов”, вышедшая 1 января комедия “Холоп 2”, сумела перешагнуть отметку в миллиард кассовых сборов 3 января. При этом в первый день проката “Холоп 2” обошел прошлогодний хит “Чебурашка”. В итоге “Чебурашка” в прокате заработал более 7 млрд рублей.

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