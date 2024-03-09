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“Бременские музыканты” собрали в прокате более 3 млрд рублей

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"Бременские музыканты" собрали в прокате более 3 млрд рублей

Фильм “Бременские музыканты” собрал в прокате более 3 млрд руб.

Музыкальный фильм “Бременские музыканты” собрали в прокате более 3 млрд руб. Об этом свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино, сообщает РИА Новости.

Ранее киносборы в 3 миллиарда уже показала комедия “Холоп 2”, конкурировавшая с “Бременскими музыкантами” в новогодние праздники.

“Общие сборы – 3 001 460 353 рубля”, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС.

“Бременские музыканты” – семейное, музыкальное кино режиссера Алексея Нужного, созданное студией “ТРИТЭ” Никиты Михалкова, при участии студии “Союзмультфильм”.

Герои оригинального мультфильма 1969 года предстают на экране в полнометражном фильме: роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, принцессы – Валентина Ляпина, короля – Сергей Бурунов, атаманши – Мария Аронова, а сыщика – Константин Хабенский.

В животных с помощью грима перевоплотились актеры Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов.

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Взято отсюда

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