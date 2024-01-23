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Бренд New Balance одолел в суде алтайского бизнесмена и добился компенсации

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Бренд New Balance одолел в суде алтайского бизнесмена и добился компенсации

Кроссовки Фото: unsplash.com

Арбитражный суд Алтайского края встал на сторону иностранной корпорации, присудив ей компенсацию в размере 50 тысяч рублей

Бренд спортивной одежды и обуви New Balance выиграл посвященное интеллектуальной собственности дело против алтайской фирмы “СК Партнер”. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

Процесс начался в ноябре 2023 года. New Balance потребовал от “СК Партнер” 50 тысяч рублей в связи с тем, что ответчик продавал товары, содержащие защищенную законом символику бренда, размещенную на них без ведома правообладателя. Причем делал это ответчик, исходя из материалов суда, на площадке маркетплейса Wildberries.

Взято отсюда

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