16.10.2023

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Бригада энергетиков из Алтайского края прибыла в подшефный Славяносербский район

редактор ГОРНЯК2201 минуты

12 сотрудников «Алтайкрайэнерго» будут работать в ЛНР до конца года.

В краевом Минпромэнерго сообщили, что им предстоит выполнять в Славяносербском районе ремонтные работы на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях электропередачи. Наш регион помогает подшефным восстанавливать инфраструктуру, регулярно привозит технику, материалы, организует выезды специалистов. По словам гендиректора Фонда развития новых территорий Ильшата Шагиахметова, Алтайский край в подшефном районе уже восстановил 390 социальных объектов, в том числе помог запустить электросетевое хозяйство в сёлах Весёлая Гора, Раёвка, Жёлтое, Крымское, Зимогорье и самом райцентре – Славяносербске.

Дмитрий Клишин

новости Алтайский

Взято отсюда

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