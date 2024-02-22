Железная дорога. Поезда Фото: Unsplash.com

Сотрудник, ответственный за соблюдение требований охраны труда, не проконтролировал проведение работ на железной дороге, что привело к смерти его коллеги

В Алтайском крае бригадира вагоноремонтного предприятия обвиняют в нарушении требований охраны труда, которые повлекли по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным ведомства, в феврале 2023 года обвиняемый, который отвечал за соблюдение техники безопасности, не проследил за маневровыми работами на ж/д путях необщего пользования, примыкающих к станции Бийск. Он ушел с работы, не убедившись в закреплении подвижного состава блокировочными устройствами.

В результате вагоны начали самопроизвольно двигаться и смертельно травмировали работника, которых находится в межвагонном пространстве.

Против бригадира возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Алтайском крае пьяного сельчанина насмерть сбил тепловоз. ЧП произошло на перегоне Топчиха — Калманка.

Взято отсюда