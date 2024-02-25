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Бригады скорой помощи Камня-на-Оби оснастили тревожными кнопками

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Как отметила старший фельдшер городской больницы Марина Сатункина, в обещанный норматив в 5-7 минут сотрудники Росгвардии укладываются

Бригады скорой помощи Камня-на-Оби оснастили тревожными кнопками

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Врачей скорой помощи в Камне-на-Оби “вооружили” тревожными кнопками. Как сообщают “Каменские новости”, программное обеспечение в автомобилях уже установили, а устройства протестировали с группой быстрого реагирования охраны.

Как отметила старший фельдшер городской больницы Марина Сатункина, в обещанный норматив в 5-7 минут сотрудники Росгвардии укладываются.

“К сожалению, случаев, когда тревожная кнопка необходима медикам, становится все больше. Пьяные, неадекватные, зачастую агрессивные люди мешают фельдшеру оказать помощь пациенту, создают угрозу его безопасности”, – рассказала она. Сам проект уже реализуется и в других городах региона – первой в эксперименте приняла участие станция скорой помощи Рубцовска. В ближайшее же время тревожные кнопки появятся по всему региону.

Горняк22

Источник

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