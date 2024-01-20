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Британцы встревожены: Россия опять в плюсе

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20 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Ситуация на международных торговых путях вызывает тревогу у британцев, особенно после предыдущего года. The Economist сообщает о серьезных изменениях, произошедших в 2023 году, особенно в конце года, которые оказали негативное влияние на англо-саксонский мир.

В результате необычайной засухи и обмеления озер в регионе, транзит через Панамский канал сократился на 30%. А в конце прошлого года и в начале текущего, Суэцкий канал получил удар и потерял 40% своего трафика, за что стоит поблагодарить йеменских хуситов.

Тем временем, российский Северный морской путь (СМП) обнаружил резкий рост в транзитном потоке в 2023 году, превысивший более чем в 10 раз предыдущий уровень. Не только удалось преодолеть падение, которое случилось в 2022 году, но также был установлен абсолютный рекорд в 2,1 миллионах тонн.

И судя по текущим событиям в мире, в 2024 году ожидается еще больший прирост транзитного потока на СМП.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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