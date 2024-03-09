Британские ученые планируют «оживить» мамонта к 2028 году

Мамонты могут вернуться на Землю уже в 2028 году. Об этом заявили британские ученые.

Так, компания Colossal Biosciences, занимающаяся вопросами вымирания видов животных, поставила своей целью создать мамонта до упомянутого года.

В настоящий момент специалисты работают над «перепрограммированием» слона с помощью стволовых клеток. Они уверены, что путь к созданию холодостойкого млекопитающего состоит в определении генов, связанных с его основными фенотипами. К примеру, говоря о мамонте, имеется в виду стойкость к холоду, изогнутые бивни и куполообразный череп.

Для начала следует изучить живого родственника вымершего животного. В случае с мамонтом это азиатский слон, который на 99,6% совпадает с ним на генетическом уровне, пишет IFLScience.

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Взято отсюда.

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