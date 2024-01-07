Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" Фото: Минобороны

Британский эксперт считает, что ракетные удары России являются разрушительными для морального духа украинских военнослужащих, и в том числе для главнокомандующего ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала дал резкую оценку поведению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде.

“У него была полная истерика. <…> Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв. И это, возможно, говорит нам многое о ситуации на фронте”, – цитирует аналитика РИА Новости.

Меркурис предположил, что выступление Залужного в Верховной раде было эмоциональным и даже яростным из-за гибели людей из окружения генерала в результате российских обстрелов.

В пятницу, 5 января в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.

Взято отсюда