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30 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. На Западе всё большее количество авторитетных и влиятельных в политике деятелей начинают не только осознавать, но и заявлять в своих публичных выступлениях о том, что необходимо относиться к России и её руководству с вниманием, пониманием и уважением. Дело только в том, что такой переворот в сознании случается у них со значительным опозданием. Чаще того – уже после того, как они покидают занимаемые посты и уходят в отставку.

Очередным из таких «прозревших» можно назвать бывшего посла Великобритании в России (в 2016-2020 гг.) сэра Лоуренса Стэнли Чарльза Бристоу. На посту главы дипломатического представительства Англии в Москве, Бристоу получил известность тем, что в 2018 году он вёл так называемые «трудные переговоры» в российском МИДе после того, как официальный Лондон бросил российским спецслужбам тяжкое обвинение. Оно состояло в якобы организованном Россией отравлении бывшего российского офицера и двойного агента британских спецслужб Сергея Скрипаля, с его дочерью Юлией, произошедшее в английском городе Солсбери.

В октябре 2022 года отставной дипломат Бристоу занял должность президента Хьюз-холла, который входит в состав колледжа последипломного образования Кембриджского университета. Там бывший посол в России выступает с лекциями перед студентами и аспирантами.

Во время одного из таких мероприятий Лоуренс Бристоу неожиданно посоветовал молодым дипломатам и аналитикам внимательным образом слушать выступления и программные заявления президента России Владимира Путина. Этому предшествовала целая дискуссия среди присутствующих, в которой предметом обсуждения стали не только современные, но прежние выступления лидера РФ.

«Здесь образовалась целая дискуссия о том, достаточно ли внимательным образом мы слушали Владимира Путина слова на протяжении всей нашей современной эпохи, и на самом ли деле мы понимали то, что он нам говорил?», – отметил в своём выступлении Лоуренс Бристоу.

Всем молодым дипломатам, политикам и аналитикам бывший посол Великобритании в России настоятельным образом посоветовал: если они хотят на самом деле разгадать внешнюю политику, которую ведёт российский президент, им придётся прислушиваться к тому, что он говорит.

Изучать мнения, роли и позиции России на международной арене сэр Бристоу порекомендовал с той речи Владимира Путина, которая была произнесена им на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 г. То выступление посвящено было неприемлемости «гегемонии» и однополярности в современной мировой политике.

«Вам может не понравиться то, что он излагает, однако придётся это понять, придётся это выслушать», – настоятельно рекомендовал своей аудитории сэр Лоуренс Бристоу.

Фото: adi19.ru

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Автор: vizitka01

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