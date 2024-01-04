Броневой “кулак” готов к бою. Танкисты получили целую армаду новейших танков

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04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В ходе интервью военным обозревателям командир одного из танковых подразделений ВС РФ, принимающего участие в боевых действиях на запорожском направлении зоны СВО, сообщил, что в распоряжение российских военных поступила партия танков Т-80БВМ, прошедших модернизацию. Пишут РИА Новости.

По словам российского военнослужащего, новые боевые машины имеют ряд новых и улучшенных тактико-технических характеристик, позволяющие эффективно выполнять на поле боя поставленные командованием задачи. В частности, модернизированный танк получил усиленную защиту, а также новую систему связи, обеспечивающую надежный сигнал на расстоянии до десяти километров.

Фото: boevoj.ru

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Автор: glavred

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город Горняк