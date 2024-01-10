Расскажем, на чём экономят отдыхающие на новогодних праздниках

Что бы ни говорили отельеры и власти Сочи, но отдых на курорте только дорожает. А туристы, соответственно, экономят. Судя по тому, что сочинские транспортные компании, которые оказывают услуги трансфера из аэропорта и с вокзалов, остались на новогодние праздники без хорошего заработка, отдыхающие экономили прежде всего на проезде. На отсутствие клиентов жалуются и водители такси, зато автобусы и «Ласточки» в Красную Поляну ходили забитые. Отельеры, таксисты и рестораторы рассказали нашим коллегам из SOCHI1.RU, как их бесит жадность туристов, у которых есть деньги, но они всё равно на всём экономят.

«Когда такие люди экономят — это очень обидно и противно»

Водитель такси Евгений рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, как компания молодых людей заказала машину на курорт «Роза Хутор» из Адлера и всю дорогу они считали, как им дешевле вернуться обратно — на «Ласточке», такси или автобусе. Недорогое жилье они сняли у моря, и каждый день им нужно было добираться в горы. При этом водитель вез четырех человек на заднем сиденье. От микроавтобуса они отказались, потому что он дороже на 150 рублей.

— Я не хотел их везти, потому что на заднем сиденье вмещается только три человека, но они меня уговорили. Обещали доплатить 100 рублей. Всю дорогу они считали эти копейки, решали, как им ехать обратно. Выходило, что на такси дешевле. В результате, когда я их привез, они не только не доплатили, но и на 100 рублей меньше мне дали. Якобы у них не оказалось налички больше, — рассказал Евгений.

При этом в дороге они также обсуждали, в каком ресторане будут обедать, и рассматривали далеко не самые дешевые заведения. Евгений негодует, почему на фоне роста цен на всё, в том числе на топливо и расходники, сочинские водители должны снижать стоимость поездок, как этого требуют туристы, и работать себе в убыток. Он уверен — нет денег, сиди дома.

Руководитель компании «Трансфер Сочи» Руслан рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что экономные туристы — больная тема для всех, кто предоставляет транспортные услуги в Сочи.

— Есть семьи, которые целый год копят, собирают деньги, берут кредиты, чтобы детей на летние каникулы вывезти на побережье Черного моря. Эти гости будут на всём экономить, это и понятно. К ним мы всегда относимся с пониманием, идем всегда навстречу, делаем скидки. Есть другая категория гостей, которые живут очень-очень зажиточно. Они могут себе позволить не только летом по нескольку раз приехать отдохнуть, но и зимой. Бывает до трех раз приезжают на горнолыжные курорты. Такие люди себя любят, уважают, они снимают себе отели «четыре-пять звезд», питаются в дорогих ресторанах, развлекаются в ночных клубах, играют в казино. И вот такие люди, когда экономят, это очень обидно и противно, — рассказал Руслан. Он привел в пример недавний случай: постоянные клиенты компании скооперировались, чтобы им было дешевле ехать, заказали один минивэн на пятерых и еще попросили сделать скидку. Мало того, что они и так уже сэкономили, но этого им оказалось мало.

— Естественно, мы им дали скидку, договорился я с водителем, он их отвез. Через несколько дней у них закончился отпуск. Тот же водитель их забирает, и они полупьяные рассказывали, как они в ресторанах по 60 тысяч платили, в казино 100 тысяч проиграли. И причем назад они едут тоже со скидкой 200 рублей. И очень было противно водителю их везти, — рассказал Руслан.

По его словам, особенно часто скидку, хотя бы в 100 рублей, просят компании, которые готовы ехать на седане толпой, да еще и с лыжами. При этом привозят их в дорогой пятизвездочный отель.

— Дорогие, уважаемые гости нашего курорта, не экономьте, пожалуйста, на транспортных услугах. То, что вы экономите, это копейки по сравнению с вашим бюджетом, который вы тратите на отдыхе, оно этого не стоит. Потому что когда вы экономите, водитель недополучает свои честно заработанные деньги, тем самым у него портится настроение, он становится раздражительным. Это всё влияет на качество сервиса и безопасность в пути, — заключил Руслан.

«Заказали чай, с собой какие-то пироги принесли»

Администратор одного из кафе в горах Сочи Анжела Новикова рассказала корреспонденту SOCHI1.RU об экономных гостях, которые приходили в заведение на новогодних праздниках. Так, компания из шести человек с тремя детьми заказала три чайника ягодного чая, а потом три раза просили доливать в них кипяток.

— Заказали чай, с собой какие-то пироги принесли и ели их из-под полы. Наши официанты сделали замечание, что со своими продуктами к нам нельзя. Там такой крик поднялся, что они нам за чай 1500 рублей заплатили. Дети орали, взрослые орали, после себя такое свинство оставили, — рассказала Анжела.

6 января в заведение пришла семейная пара, позже к ним присоединились еще несколько друзей. Они пили дорогие спиртные напитки, заказывали недешевые блюда, к концу вечера счет перевалил за 50 тысяч рублей, а гости были уже изрядно выпившими и начали уходить по одному.

— Я за ними следила, но в один момент отвлеклась, и оказалось, что они все ушли, а счет не оплатили. То есть в кассу официанты должны вносить деньги за них. Мы тут по видеокамерам эту компашку отследили, они еще и вели себя очень громко, пока шли до отеля: пели, плясали. Мы узнали, где они живут, позвонили в номер. Женщина стала оправдываться, что кидать нас не хотели, а думали, что их друзья заплатили. Утром пришел мужчина и принес необходимую сумму, а мы уже в полицию хотели обращаться, — рассказала администратор.

Старший официант ресторана в Красной Поляне Владлен рассказал, что гости тырят у них салфетки, зубочистки и бесплатный сахар.

— Не успеешь разложить всё это на столах — уже нет. Я как-то заметил, что женщина сахар — он у нас дорогой, тростниковый — ссыпает в пакетик из сахарницы и в сумочку аккуратно складывает. А сама поела «скромно» на 15 тысяч рублей, аппетита у нее не было, — рассказал Владлен. — А еще любят свиснуть маленькие полотенца, которые влажными подают гостям для того, чтобы протерли руки.

Сняли жилье для пары, в итоге жили 10 человек

Владелица гостевого дома в Имеретинской низменности в Сириусе Нани Гамисония рассказала, как в новогодние каникулы туристы экономили на жилье. Так, молодая семейная пара сняла для себя номер с одной двухспальной кроватью и диваном за 2 тысячи 500 рублей в сутки, а в результате в нём ночевало до 10 человек.

— Мне сказали, что обязательное условие — это раскладывающийся диван, к ним должны были приехать гости на пару ночей. В результате всю неделю у них жили 10 человек. Я не сразу заметила, они возвращались все поздно, видимо, в Красной Поляне отдыхали. А потом всю ночь орали и мешали спать другим гостям. Представляете, 10 человек в одном номере пьянствуют? Спали они вповалку, питались «Дошираком», горничные мешки с коробками вытаскивали оттуда. Бутылок было — не передать! Я пыталась запретить им гостей, но меня послали просто. Номер после их отъезда был просто как хлев, — рассказала Нани.

Вообще, «Доширак» — любимое блюдо у сочинских туристов. Авиакомпании, которые не предоставляют питание, даже стали заказывать на борт лапшу быстрого приготовления, пассажиры с удовольствием ее покупают.

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10.01.2024