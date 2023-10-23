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Бросьте кусок хозяйственного мыла прямо в ботинки – вот от какой проблемы избавитесь

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россиянам рассказали о необычном лайфхаке для осенне-зимнего сезона. В это время года все носят теплую обувь, которая иногда начинает неприятно пахнуть внутри. Пишет Теперь Внимание!

На помощь придет простое и эффективное решение, которое позволит избавиться от этого дискомфорта. Один из проверенных методов — использование кусочков хозяйственного мыла.

Просто поместите их внутрь обуви, за короткое время мыло впитает запах и дезодорирует обувь. При выборе мыла рекомендуется отдавать предпочтение именно хозяйственному, так как оно обладает отличными свойствами абсорбции и борьбы с бактериями, рекомендует автор канала Technotion на «Дзен».

Фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

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