Бровист в Сибири избила клиентку за плохой отзыв

Девушку подкараулили у клуба и причинили ей множество травм

Фото: phxere.com

В Кызыле мастер-бровист избила клиентку из-за плохого отзыва. Об этом сообщает Mash Siberia.

Местной блогерше не понравилось то, как ей оказали услугу. В социальных сетях она рассказала об этом, а вечером отправилась в клуб, где на нее напали толпой.

После клуба девушку нагнали на улице и снова избили. Обидчица снимала процесс на камеру и выкладывала видео в социальные сети, однако позднее удалила все записи.

Пострадавшая зафиксировала побои и обратилась в полицию.

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