ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Жесткое ДТП с мотоциклистом произошло в Барнауле
Новости Алтай
Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний
Новости Алтай
Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
Новости Алтай
Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином
Новости Алтай
Владимир Путин ответил на вопрос о любимом школьном предмете
Новости Алтай
В России автомобили будут забирать на штрафстоянку за горящий индикатор ABS

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай655 News
Новости Горняк140 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления73 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

ГОРНЯК2201 mins

Чем шире будут операции ВСУ в соседней стране, “тем лучше”, подчеркнул глава ГУР Украины

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины должны перенести боевые действия на территорию России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, конфликт следует перенести с Украины в “Россию и другие территории, где находится влияние” Москвы. Чем шире будут операции ВСУ в соседней стране, “тем лучше”, подчеркнул Буданов.

Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перенос боевых действия на территорию России недопустим, поскольку так возникает риск, что Киев “останется один”. Таким образом, Буданов не согласился с точкой зрение украинского лидера.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News