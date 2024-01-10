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Будет ли всеобщая мобилизация, рассказал депутат

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Ротации мобилизованных, по словам Андрея Картаполова, не планируется

Будет ли всеобщая мобилизация, рассказал депутат

Фото: amic.ru

Необходимости во всеобщей мобилизации в России на сегодняшний день нет, “и в ближайшей перспективе эта необходимость не появится”. Об этом “Фонтанке” заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Также Картаполов раскрыл дальнейшие планы по мобилизованным на СВО. По его словам, их ротации не будет, поскольку “они уже год воюют” и “стали профессионалами своего дела”.

“И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги”, – сказал он.

Депутат отметил, что мобилизованные за свою работу получают “необходимые социальные блага и прочие, прочие, прочие дела” и на сегодня в стране “нет более защищенного человека, чем тот, кто был мобилизован”, а также их семьи.

горняк

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