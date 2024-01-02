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Будете только страдать от отеков: Малышева призвала не пить рассол при похмелье

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02 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Елена Малышева в своем шоу «Жить здорово!» на «Первом канале» рассказала, почему не стоит бороться с симптомами похмелья рассолом из-под маринованных огурцов. Врач и телеведущая объяснила, как прийти в себя после праздничных гуляний. Пишет Теперь Внимание!

Существует распространенное мнение, что рассол может облегчить похмелье. Однако доктор Малышева обратила внимание на высокое содержание соли и кислоты в нем. По ее словам, все это может лишь на очень короткое время улучшить самочувствие, но вскоре симптомы вернутся.

Кроме того, избыток соли приведет к тому, что жидкость в организме будет только задерживаться. А в это время лучше сделать все, чтобы жидкость выходила, именно поэтому лучше пить больше чистой воды, стимулируя этот процесс.

Огуречный рассол вызовет лишь отеки, но не спасет от плохого самочувствия. Вместо этого лучше выпить таблетку аспирина, который поможет связать продукты распада алкоголя и снимет головную боль.

Выпейте крепкий сладкий чай, чтобы в мозг быстро поступила глюкоза, чашку кофе с большим количеством воды, съешьте петрушку, бананы или помидоры — это восстановит электролитический баланс в организме и значительно облегчит неприятное состояние.

Фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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