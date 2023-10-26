Депутаты БГД обсудили на комитетах главные вопросы сессии Фото: duma-barnaul.ru

В преддверии октябрьского заседания Барнаульской городской Думы в представительном органе краевой столицы состоялись заседания профильных комитетов

Целый ряд вопросов, касающихся бюджета Барнаула, развития дорожной сети, транспорта, ЖКХ и местного самоуправления в целом рассмотрели депутаты краевой столицы перед октябрьской сессией.

Доходы – расходы

Так, естественно, одним из главных вопросов повестки сессии БГД станет проект бюджета города на 2024 год. В ходе заседания бюджетного комитета были представлены основные параметры главного финансового документа региональной столицы.

Как отметила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Ольга Шернина, доходы городского бюджета на 2024 год запланированы в объеме 22,3 млрд рублей. С учетом доходной части городского бюджета расходы запланированы на 2024 год в размере 23,3 млрд рублей с предельным дефицитом.

По словам Ольги Шерниной, в главном финансовом документе учтены предложения, которые внесли депутаты фракций “Единая Россия” и ЛДПР, касающиеся увеличения расходов на содержание городских кладбищ.

Кроме того, по предложению депутатов, дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение безопасности в учреждениях образования и общественных местах, увеличены расходы на физическую культуру и спорт.

Докладчица также акцентировала внимание на том, что на прошедших накануне публичных слушаниях проект был поддержан и рекомендован к принятию в первом чтении. В этом контексте она и предложила членам комитета рекомендовать документ к принятию в первом чтении на предстоящем заседании городской Думы.

Дороги, транспорт и муниципальная собственность

В ходе предсессионного заседания комитета по экономической политике и собственности БГД выступил председатель комитета мэрии Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин.

В частности, он доложил о внесении дополнений в Положение об организации благоустройства; транспортного обслуживания населения; о содержании, строительстве и ремонте уличной дорожной сети на территории города Барнаула.

По словам Валерия Ведяшкина, изменения предполагают установление полномочий органов местного самоуправления по информированию участников дорожного движения посредством официального интернет-сайта города Барнаула об установке дорожных знаков, нанесении разметки, запрещающих движение в данном направлении, а также остановку или стоянку транспортных средств.

Депутаты БГД обсудили на комитетах главные вопросы сессии Фото: duma-barnaul.ru

Также знаки могут обозначать дорогу или проезжую часть с односторонним движением, либо выезд на такую дорогу или проезжую часть. Докладчик уточнил, что информирование должно осуществляться не позднее, чем за двадцать дней до начала действия ограничений.

В рамках обсуждения председатель комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер обратил внимание профильного комитета мэрии на необходимость контролировать работу подрядчика на участках дороги, на которых производятся ремонтные работы.

Также на заседании комитета были рассмотрены вопросы о внесении изменений в Положение о создании условий для обеспечения жителей города Барнаула Алтайского края услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания и затронута тема эффективности работы муниципальных предприятий и обществ с участием муниципального капитала.

Депутаты БГД обсудили на комитетах главные вопросы сессии Фото: duma-barnaul.ru

ЖКХ и социальное такси

В преддверии заседания БГД состоялось и заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике БГД под руководством председателя Марины Понкрашевой.

С докладом о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату ЖКУ выступила председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула Татьяна Королева, отметив, что поправками в действующее Положение предлагается уточнение сроков решения о назначении или отказе в назначении денежной компенсации и способов уведомления.

В частности, уведомление получателя о приостановлении или о возобновлении выплаты денежной компенсации будут осуществляться по номеру телефона или адресу электронной почты, указанным в заявлении о назначении денежной компенсации, в течение трех рабочих дней с момента наступления обстоятельств.

На комитете также обсуждался вопрос о ходе исполнения порядка предоставления услуг социального такси. В рамках заседания было заявлено, что за девять месяцев 2023 года было предоставлено 2095 услуг по перевозке службой социального такси.

По словам заместителя председателя комиссии БГД по вопросам здравоохранения Елены Азаровой, данная услуга востребована среди пациентов городских больниц. Однако существует ряд проблемных моментов, среди которых, например, недостаточное количество временного лимита, выделяемого в день на одного человека (не более 4 часов), для пациентов, принимающих процедуру гемодиализа.

Также, по словам Елены Азаровой, нередки случаи, когда пациентам с большим весом отказывают в перевозке на социальном такси и тогда поликлиника бывает вынуждена осуществлять доставку своими силами.

Кроме того, на комитете были заслушаны доклады по теме реализации муниципальной программы “Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015–2024 годы”.

Депутаты БГД обсудили на комитетах главные вопросы сессии Фото: duma-barnaul.ru

Протоколы и муниципальная служба

В ходе заседания комитета по законности и местному самоуправлению депутаты заслушали доклад о перечне должностных лиц органов МСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Так, в связи с реорганизацией комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула между двумя комитетами разделены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях.

Также председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев выступил с докладами о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Барнаульской городской Думы к совершению коррупционных правонарушений и о заключениях по результатам проведения антикоррупционной экспертизы решений городской Думы.

“Мы рассмотрели плановые вопросы в рамках подготовки к предстоящему заседанию городской Думы. Важным стал вопрос, связанный с антикоррупционным законодательством, в том числе антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов Думы. Комитет занимается данным вопросом регулярно, сегодня была проведена экспертиза трех решений. Исходя из экспертизы, коррупциогенных факторов выявлено не было”, – отметил Иван Огнев.

Депутаты БГД обсудили на комитетах главные вопросы сессии Фото: duma-barnaul.ru

Новые правила муниципального контроля

Важный блок вопросов по внесению изменений и дополнений в решения БГД в части муниципального контроля был рассмотрен депутатами на заседании комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Так, в рамках предстоящего заседания, депутатам предстоит внести изменения и дополнения в предыдущие решения гордумы о муниципальном контроле на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в сфере благоустройства, земельном контроле, лесном контроле на территории городского округа, а также контроле над исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.

Как отметил председатель комитета Сергей Струченко, изменения касаются введения новой для города процедуры – профилактического визита, которая вводится в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

“В зависимости от сферы деятельности можно будет обратиться в администрацию района (если это благоустройство), а также профильные комитеты администрации города с заявкой на проведение профилактического визита. Таким образом юридические и физические лица смогут проверить свой статус и свои действия на предмет нарушений. Это весьма эффективный способ взаимодействия контролеров с проверяемыми. У людей появляется возможность вовремя купировать нарушения”, – высказался руководитель профильного комитета БГД.

Напомним, что заседание Барнаульской городской Думы состоится в пятницу, 27 октября.

Источник

город горняк

горняк22