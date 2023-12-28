Днем ранее политик сообщал, что намерен голосовать на выборах за действующего главу государства

Фото со страницы Сергея Малинковича во “ВКонтакте”

Депутат Алтайского Заксобрания, глава партии “Коммунисты России” Сергей Малинкович станет кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом политик рассказал amic.ru.

Решение о выдвижении Малинковича съезд партии принял 28 декабря. Его кандидатуру поддержали 46 из 48 делегатов.

При этом днем ранее депутат сообщал amic.ru, что вопрос о выдвижении кандидата от “Коммунистов России” на данный момент не стоит.

“Ночью экстренно начал собираться съезд. Решение приняли в 12 часов дня. Большинство региональных организаций выдвинули меня, и я вынужден был подчиниться”, – объяснил депутат.

Народный избранник признался, что по-прежнему считает, что главнокомандующим армией должен оставаться Владимир Путин. Однако гражданским президентом, по его мнению, должен стать рабочий человек, “каким он сам и является”.

горняк



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