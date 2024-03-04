Букет и косметика: в Барнауле открыли бутик свежих цветов и подарков Flowers De Luxe

До конца марта там действует скидка 15% на все товары

Цветы / Фото: бутик Flowers De Luxe

Пришла весна, а значит, скоро наступит самый прекрасный праздник – 8 Марта! В этот день любая женщина мечтает получить в подарок огромный букет свежих цветов и еще кучу различных “приятностей”. А мужчины ломают голову, чем же удивить своих любимых. Бегать по городу в поисках подарка больше не придется: 2 марта в Барнауле открыли новый бутик цветов и сувениров Flowers De Luxe*, где можно найти все необходимое в одном месте. В честь открытия до 31 марта 2024 года в бутике действуют скидки 15% на все товары.

Настроение души

В бутике Flowers De Luxe вы найдете изысканные и красивые цветы с полей Голландии. Опытные флористы помогут подобрать идеальный букет для каждой женщины, учитывая ее предпочтения и характер. Такая композиция не оставит равнодушной ни одну представительницу прекрасной половины.

“Для меня цветы – это всегда эмоции и настроение. Поэтому я считаю, что дарить их надо без повода, а не только по праздникам. Чтобы люди могли покупать красивые букеты по доступным ценам, я открыла Flowers De Luxe”, – говорит владелица бутика Анастасия.

Цветочные композиции и сувениры / Фото: бутик Flowers De Luxe

От косметики до статуэтки

В модном бутике цветов и подарков Flowers De Luxe кроме цветочной композиции можно приобрести:

мягкие игрушки (есть много больших медведей);

интересные вазы и статуэтки;

шикарную посуду с сусальным золотом;

уходовую косметику известных брендов;

декор для дома.

Приятные сувениры станут отличным дополнением к букету. Такой подарок не останется без внимания и точно запомнится.

Любите женщин! Дарите им красоту и хорошее настроение, в этом вам поможет бутик Flowers De Luxe.

Бутик Flowers De Luxe Адрес: Барнаул, ул. Власихинская, 125б Телефон: 8 (3852) 573-888 What’sApp: 8 (923) 722-88-22 Телеграм “ВКонтакте” Сайт*Flowers De Luxe (“Флауэрс де Люкс”); What’s app (“Вотсап”).

ИП Панюта Анастасия Дмитриевна

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