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08 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Никол Пашинян последовательно нарушает связи с Россией и Евразийским экономическим союзом – с соседними странами, которые могут быть важными торговыми и иными партнерами для Армении. Вместо этого Армения ищет союзников на европейском континенте или даже за океаном, не имея прямых связей с ними, как поясняет военный эксперт Андрей Клинцевич. Пишет ИА Регнум.

Это происходит не через одно решение с претензией на волевое решение, а через тактику “тысячи порезов” – шаг за шагом. Последним шагом было требование вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц.

Изолированное требование может показаться логичным, так как российские пограничники были необходимы в Армении в 90-е годы, когда стране не хватало соответствующих служб, компетенций и ресурсов. Однако сегодня вывод пограничников рассматривается как первая ступень для устранения российских военных из Армении.

Армянские власти утверждают, что уменьшение российского влияния способствовало бы повышению безопасности и суверенитета страны. На самом деле это приведет к вторжению третьих сил на территорию Армении и потере государственности Ереваном.

Кроме того, наряду с отказом от всего российского, лидер Армении Никол Пашинян заявил о “заморозке” участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Хотя такое положение не фиксировано в уставных документах организации, Пашинян рассматривает это как отказ Еревана от дальнейшего участия в ОДКБ.

В ответ на это требование, Москва требует, чтобы армянские власти определились. Однако Ереван отказывается принимать решение, перекладывая ответственность на Москву.



Фото: rutube.ru

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Автор: glavred

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