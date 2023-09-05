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Булаев призвал мэра Бийска навести в городе порядок и стать “настоящим хозяином”

ГОРНЯК2201 mins

Депутат АКЗС считает, что Виктору Щигреву, который возглавляет наукоград почти год, пора начинать предъявлять горожанам результаты своей работы

Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал мэра Бийска Виктора Щигрева навести порядок в городе и стать настоящим хозяином. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале.

Как заметил народный избранник, жители наукограда жалуются на горы мусора (например, по ул. Разина, 100) и стаи бродячих собак (на Горно-Алтайской, 42), но местная администрация не решает эти проблемы, пока не дождется обращений.

Он призвал градоначальника, чтобы тот поручил подчиненным выявить замусоренные места и очистить их, а также разобраться с дворнягами, пока дело не закончилось трагедией.

“Еще раз, Виктор Андреевич! Наведите порядок в Бийске, станьте настоящим хозяином! Вы уже скоро год как глава города. Пора начинать предъявлять бийчанам результаты своей работы”, – заключил депутат.

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