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Булаев разберется с ночными гонщиками и сделает сон барнаульцев спокойным

редактор01 mins

Депутат пообещал поднять проблему на следующей сессии АКЗС

Сергей Булаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал барнаульское ГИБДД решить проблему с мотоциклистами, мешающими отдыхать жителям города, сообщает “Атмосфера”.

Ранее барнаульцы пожаловались в соцсетях на гонщиков, мешающих ночью спать. Они также указали, что в местах скопления нарушителей спокойствия нет даже нарядов ДПС.

Булаев призвал правоохранителей вмешаться в ситуацию и обсудить проблему на общественном совете при ГУ МВД по Алтайскому краю.

“Спать в такой обстановке невозможно! Мотоциклистам хочется адреналина, хочется пощекотать себе нервы, но при чем здесь те, кто укладывает детей, кому утром рано вставать на работу? ГИБДД должна навести порядок!” – подчеркнул координатор реготделения ЛДПР.

Булаев также пообещал поднять проблему на следующей сессии АКЗС 31 августа, если до этого она не будет решена.

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