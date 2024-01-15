С середины января изменения ценников станут еще заметнее

Ряд крупных поставщиков предупредил ритейлеров о намерении поднять цены на продукты в январе — феврале 2024 года. В лидерах подорожания оказались товары с высокой зависимостью от колебания мировых цен: чай, кофе и кондитерские изделия. Но на фоне общей инфляции растет стоимость даже у воды.

Как рассказали «Фонтанке» участники розничного рынка, письма с уведомлениями о грядущих изменениях цен начали приходить еще в конце 2023 года. Одно из самых значительных подорожаний — у чая и кофе. Так, компания «Орими Трэйд» предупредила, что стоимость ее продукции с 1 февраля поднимется от 5% до 12%. Причина — высокие темпы роста цен на сырье в сочетании с растущими производственными, логистическими и финансовыми издержками.

Так, стоимость зерен сорта арабика на мировых биржах с октября выросла на 34% — с 1,45 до 1,95 доллара за фунт (3196 и 4298 долларов за тонну соответственно. — Прим. ред.), а робусты — на 31%, с 2210 до 2900 долларов за тонну. На данный момент цена на робусту уже составляет 3191 доллар за тонну. Цены на биржах растут «на фоне рекордно низких сертифицированных запасов сырья». Это случились из-за засухи в Бразилии. Не слишком заладилось с урожаем и в Индонезии. С неблагоприятными условиями столкнулись также фермеры в ключевых регионах по производству робусты — Яве и некоторых районах Суматры.

Также растут аукционные цены на цейлонский высокогорный чай. Как отмечает в своем письме «Орими Трэйд», с августа 2023 года они поднялись на 29% — с 850 до 1100 рупий за килограмм (с 10 до 13 тысяч долларов за тонну. — Прим. ред.). Цейлонские сорта предгорного чая подорожали на 31% — с 1300 до 1700 рупий за килограмм (с 15,6 тысячи долларов до 20,4 тысячи долларов за тонну. — Прим. ред.).

Для российских компаний стоимость продукции дополнительно растет из-за ослабления рубля по отношению к доллару.

Тарифы на автомобильные перевозки выросли с октября примерно на 25%. Причина — рост цен на запчасти и техническое обслуживание. На столько же увеличился фонд оплаты труда, объясняют в «Орими Трэйд». Стоимость техники только во второй половине 2023 года подскочила на 35%.

А из-за повышения ключевой ставки Банка России до 16% растут издержки на финансирование оборотного капитала компании, цены на локальные услуги и таро-фасовочные материалы, отмечают в компании.

Компания «Якобс» с 1 февраля намерена поднять цены на свою продукцию на 6–16%. Причины те же. Дорожают кофейные зерна, что неизбежно отражается на себестоимости конечной продукции.

— Продолжают расти логистические затраты, связанные как с ростом цен на бензин и дизтопливо, так и с дефицитом водительского состава. Наблюдается продолжающийся рост цен на передачу электрической энергии, — комментируют в компании. Предложенное повышение не покрывает весь рост себестоимости: часть издержек «для постепенной адаптации потребителей к новому уровню цен» компания берет на себя.

Молоко для кофе тоже будет дорожать. Например, компания «Экомилк» сообщила о намерении повысить цены на этот продукт с 10 января на 7%. Стоимость прочих товаров (кефир, йогурт, творог, сметана) поднимется от 5 до 10%. Дорожают упаковка, ингредиенты, запчасти, логистика, затраты на производство, обслуживание производственного оборудования, проценты по кредитам, курсы валют, а также само сырье, объясняет производитель.

После осеннего пересмотра цен новый раунд подорожания ждет и кондитерскую продукцию. Так, компания «Любимый Край» с 29 января индексирует свои отпускные цены от 6,5% до 14,5%. Повышение «проходит одновременно для всех клиентов и для всех каналов сбыта», — подчеркивает в письме компания.

По данным производителя, за последние три месяца 2023 года стоимость какао-бобов выросла на 40%. Это случилось из-за неурожая в крупнейших странах — экспортерах какао (Гана и Кот-д’Ивуар). По мнению экспертов, мог оказать влияние и вооруженный конфликт в Нигере, где тоже растет какао.

Также в «Любимом Крае» сообщают о росте стоимости жиров — на 20%, овсяной муки — на 6,9% и пшеничной муки — на 2,4%. Упаковочные материалы подорожали на 12%, гофрокартон — на 22,9% (ранее «Фонтанка» рассказывала, что это случилось после открытия экспорта макулатуры в страны Юго-Восточной Азии). Второй фактор — удорожание складской и транспортной логистики на 30%. Третий — рост стоимости рабочей силы на производстве в среднем на 25%.

Производитель завтраков, снеков и сладостей, «РК ЕвроПрестиж» (торговые марки «ОГО!», VKUSNOTORIA и др.) намерен индексировать цены с 25 января. Сильнее всего вырастет стоимость пищевых ингредиентов (мак, кунжут, крахмал и другие) — на 25%. Заметно подорожают отруби и хлебцы (до 20%), каши (15%), хлебобулочные изделия и восточные сладости (10%). Компания ссылается на рост цен на основное сырье и ингредиенты — от 10% до 20%, упаковочные материалы — от 25% до 35%. Транспортные услуги подорожали от 40% до 50% «в связи с дефицитом транспортных средств и водителей». Стоимость аренды складов и офисов поднялась от 15% до 20%. Также приходится индексировать зарплату сотрудникам.

ООО «Эйч энд Эн Трейд» (ранее «Данон Россия») с 1 февраля повышает цены на бисквитное пирожное «Молочный ломтик» на 5%. Как поясняет компания в письмах сетям, она закупает продукцию у группы «Ферреро». Само ЗАО «Ферреро Руссия» с 1 февраля поднимает цены на 10%. Производитель сослался на рост стоимости сырья, упаковочных материалов и импортируемой готовой продукции (в частности, какао — более чем на 20%). Кроме того, логистика подорожала из-за нарушения устоявшихся цепочек и низкой доступности транспорта. По словам представителей сетей, за 2023 год компания индексировала стоимость своей продукции два раза: весной на 20%, а летом — еще на 10%.

Другой производитель кондитерских изделий, «Акконд» (вафли «Хуторок», печенье «Трио», конфеты «Адель» и другие), сообщает о подорожании своих товаров уже с 1 января от 1,69% до 21,51%. Предприятие объясняет свое решение лаконично — «в связи с изменением цен на сырье и упаковочные материалы». ООО «Кухмастер» (печенье «Овсяное», «Тарталетки», «Курабье», «Топленое молоко») с 15 января повышает цены на свои кондитерские изделия от 2 до 15%.

С 20 января меняет условия поставок и АО «КОНТИ-РУС» (входит в украинскую группу «Конти», национализировано в 2023 году) — повышает цены на 3%. «Рост стоимости нефтепродуктов и удорожание запчастей и комплектующих вызвал рост затрат на логистику на 54%», — объясняет компания. Предложенная индексация «позволяет лишь в минимальной степени компенсировать потери компании», говорится в письме.

Расти будут цены даже на воду. Как отмечают ритейлеры, стоимость некоторых марок (например, «Святой источник», «Боржоми», «Эдельвейс») была проиндексирована поставщиками еще в конце 2023 года. В 2024 году о намерении пересмотреть расценки объявили ГК «Воды Рычал-Су» (с 1 февраля на 5–8%) и ЗАО «Водная компания «Старый источник» (с 9 января от 6% до 25%). Последняя говорит о резком подорожании транспортных услуг из-за роста стоимости топлива и увеличения затрат на техническое обслуживание «в связи ростом стоимости запасных частей и ГСМ из-за валютной волатильности, увеличения количества и стоимости платных дорог». Инфляцию также разгоняет кадровый дефицит, удорожание стеклотары и внедрение маркировки «Честный знак».

Если верить Росстату, указанные товары за прошлый год подорожали не так сильно. К примеру, цены на черный чай и печенье поднялись на 0,9%, молоко пастеризованное — на 1,2%. Кофе, воду и шоколад отдельно Росстат не отслеживает.

По словам ритейлеров, в ближайшее время резкого подорожания товара на полке не произойдет. Сети постепенно рассматривают новые условия, иногда в ходе переговоров удается сбить цену или договориться о временных скидках. Кроме того, получив уведомление о грядущем повышении, многие стремятся закупить продукцию впрок по старым ценам и дальше с помощью запасов демпфировать новые расценки. Также сети будут ротировать ассортимент: подорожавшие и не слишком популярные позиции будут исчезать с полок, а новые, более дешевые товары — появляться.

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15.01.2024