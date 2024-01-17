“Будем сражаться лопатами”: Кулеба высказался об отсутствии помощи от США

Если у солдат ВСУ закончится оружие, они будут сражаться лопатами, заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские войска будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что помощь США Украине пока прекратилась, поскольку деньги исчерпаны до одобрения конгрессом запроса на новые средства.

“Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что для Украины поставлено на карту существование”, – заявил Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News.

Западные СМИ все чаще сообщают о том, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает.

Чтобы Соединенные Штаты продолжили оказывать Киеву военную поддержку, запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. По данному вопросу республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.

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Взято отсюда