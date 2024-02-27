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Будет “бум”: в Бийске предупредили о проведении испытаний в промзоне 27 февраля

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Будет "бум": в Бийске предупредили о проведении испытаний в промзоне 27 февраля

Отзвуки взрывов, обычно, слышны в разных районах города

В администрации Бийска предупредили горожан заранее о том, что до обеда могут быть слышны “хлопки”. 

– Сегодня в 11.25 на одном из предприятий города в промышленной зоне планируется проведение производственных испытаний, – пояснили в мэрии.

Жителей заверили – никаких поводов для беспокойства нет. Общественный резонанс в случаях “хлопков” неизбежен: кто-то звуков пугается, ввиду того, что “время сейчас неспокойное”, кто-то просто любопытствует.

Все то, что неизвестно и непонятно, вызывает тревогу, и поэтому сообщение о том, что и когда будет происходить в этот раз поступило от мэрии своевременно.

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Взято отсюда

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