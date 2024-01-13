Будет красиво и под лёд не провалятся: как в Бийске готовятся к Крещению

Бийские скульпторы приступят к оформлению городской купели 16 января, окунуться в нее жители города смогут 19 января

До празднования Крещения Господня, которое состоится 19 января, осталась всего неделя. Администрация города, экстренные службы и скульпторы уже начали активную подготовку к предстоящему мероприятию, чтобы бийчане смогли насладиться священной красотой и безопасно искупаться в купели. О том, как организуют свою работу спасатели и как повлияла оттепель на проведение Крещения, рассказал Игорь Ускорников, руководитель бийского инспекторского участка центра ГИМС главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Традиционно купель располагается в районе парка Победы, справа от Коммунального моста, которую украшают различные ледяные скульптуры, созданные Павлом Коробейниковым и его командой.

Эскизы Фото: Предоставлено Павлом Коробейниковым

Бийчане переживают, что празднованию Крещения может помешать недавняя оттепель. Ряд ограничений все-таки будет, однако все желающие смогут искупаться в иордани как положено.

– 10 января проводились замеры толщины льда на центральном пляже. Исходя из показателей 35-40 см, определенных в ходе исследования, при температуре воздуха – 10 градусов, расчетное количество людей, которые могут находиться на льду, – 70-75 человек, – сообщил корреспонденту “БР” Игорь Ускорников. – Категорически запрещено нахождение на льду автотранспорта и палаток – они будут располагаться на берегу реки. Деревянная конструкция и глубина места, где устанавливается купель, соответствуют всем нашим нормам. Празднованию Крещения Господня ничего не помешает, потому что задействовано очень много служб, подходящих к организации данного мероприятия серьезно и ответственно.

Ледовым скульптурам тоже быть – ими займутся специалисты, которые приступят к работе 16 января и закончат свое творение в канун Крещения, 18 января.

В списке работ у скульпторов иордань, иконы в ледовых рамках, композиция “Вифлеемская звезда”, композиция “Триединство”.

Эскизы Фото: Предоставил Павел Коробейников

Желающих посетить крещенскую купель, набрать святой воды, осветить нагрудные крестики, иконы и другие вещи – много, однако ограничения, которые установлены, могут затянуть мероприятие на длительное время. Все силы различных служб города направлены на то, чтобы обезопасить бийчан от неблагоприятных ситуаций на льду.

– Бийская служба спасения у нас высоте – специалисты работают не один десяток лет, ими руководят умные, грамотные люди, поэтому все моменты под контролем, все нюансы учитываются, – рассказывает Игорь Ускорников. – Наша задача в Крещение – контролировать весь процесс мероприятия, организовать суточное дежурство, которое начинается в 18 января в 22.00 и заканчивается только 20 января, для того, чтобы избежать различных эксцессов. По окончании мероприятий все засыпается снегом, чтобы не было провалов под лед жителей, которые могут на него выйти и после празднования Крещения.

Крещение в Алтайском крае прошло без водных происшествий Фото: http://22.mchs.gov.ru

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Взято отсюда