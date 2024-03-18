Будет сухо: в Бийске лужи на самых проблемных дорогах убирают спецмашины

К каждой луже – особый подход. Одну можно перекачать, другую – требуется собрать в резервуар

В чате к главе города Виктору Щигреву больше всего просьб с наступлением весны поступает по поводу ликвидации больших луж. Иногда они достигают таких масштабов, что местные жители начинают называть их “озером”. Автомобили не могут проехать участок дороги, люди – обойти. Если не предпринимать никаких мер, то вода может подступить даже к многоквартирным домам. Так, жители домов по ул. Ленинградской беспокоятся, что глубокая лужа может нарушить качество асфальтового покрытия.

– Это озеро, а не лужа, – говорят они. – Машины по тротуару уже приезжают, просто беда какая-то. Плюс данная лужа после ночных заморозок разрушает относительно новый асфальт. Он просто растрескается! Поберегите дорогу! И лужу на ул. Кутузова нужно убрать, чтобы спокойно люди могли до работы добираться.

Фото: Скриншот видео ТГ-канал Виктор Щигрев

На ул. Кутузова, как говорят жители, на дороге помимо лужи сильно мешает набитая колея.

– Грейдер бы не помешал! – просят они.

Все просьбы были выполнены: по улице Кутузова в ночное время суток прошли грейдеры, колею сняли и немного выровняли дорогу, а днем стали осушать лужу. На ул. Ленинградской на уборке лужи работает машина с насосом, в мэрии заверили, что она справляется с такими объемами воды в небольшие сроки. “Исчезнет” благодаря работе техники и лужа на ул. Петрова. По многочисленным просьбам жителей частного сектора, ликвидируют лужу по ул. Амурская.

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Взято отсюда